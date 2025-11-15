Salzburg: Berthold als grüne Landessprecherin wiedergewählt
Martina Berthold wurde mit 95 Prozent im Amt bestätigt.
Bei der Landesversammlung der Salzburger Grünen ist heute, Samstag, die bisherige Landessprecherin Martina Berthold in ihrem Amt bestätigt worden.
Die Klubobfrau ihrer Partei im Landtag erhielt 95 Prozent der Delegiertenstimmen, teilten die Grünen in einer Aussendung mit. Berthold war die einzige Kandidatin für die Funktion der Landessprecherin.
"Das ist ein klarer Auftrag mit voller Kraft weiterzumachen und gemeinsam für eine Politik zu kämpfen, die die Menschen und die Natur in Salzburg schützt", sagte Berthold. Die schwarz-blaue Regierung in Salzburg bezeichnete sie als "völlig kopflos". Es sei Aufgabe der Grünen, der "schwarz-blauen Retro-Politik eine positive, grüne Vision entgegenzusetzen". Da wolle man dranbleiben, sagte Berthold.
