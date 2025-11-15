Salzburg: Berthold als grüne Landessprecherin wiedergewählt

Bei der Landesversammlung der Salzburger Grünen ist heute, Samstag, die bisherige Landessprecherin Martina Berthold in ihrem Amt bestätigt worden.

Die Klubobfrau ihrer Partei im Landtag erhielt 95 Prozent der Delegiertenstimmen, teilten die Grünen in einer Aussendung mit. Berthold war die einzige Kandidatin für die Funktion der Landessprecherin.