Nach Bergsteigen am Großvenediger in den Hohen Tauern: Mann (59) vermisst

Seit Dienstag wird im Gebiet des Großvenedigers (3.657 Meter) in den Hohen Tauern ein 59-jähriger Salzburger vermisst.

Der Mann aus dem Bezirk Hallein hatte sich am Abend nicht wie vereinbart bei seiner Schwester gemeldet. Da er auch am Mittwoch den ganzen Tag über nicht bei ihr anrief, alarmierte die Frau gegen 17.30 Uhr die Einsatzkräfte. Eine erste Suchaktion der Bergrettung noch am Abend blieb ohne Ergebnis. Am Donnerstag in der Früh wurde die Suche fortgesetzt.

Einsatz bei schlechter Sicht Noch am Mittwoch rückten neun Bergretter der Ortsstelle Neukirchen am Großvenediger bei schlechter Sicht - die Wolkendecke reichte bis auf rund 1.800 Meter Seehöhe herab - aus. Sie suchten von der Kürsingerhütte (2.558 Meter) aus den Normalweg auf den Großvenediger bis zur Venedigerscharte, den Kleinvenediger, den Gletschers (Oberer Keesboden) und den Zustieg zum Nordgrat ab. Gegen 21.00 Uhr brachen sie den Einsatz ab. Die Suche wurde am Donnerstagmorgen wieder aufgenommen. Dabei stehen Bergretter aus Salzburg und Osttirol im Einsatz. Sie werden von der Alpinpolizei unterstützt. Ob ein Polizeihubschrauber wie geplant das Gebiet abfliegen kann, hängt jedoch vom Wetter ab. Möglicherweise kann das Handy des Mannes aus der Luft aus geortet werden.