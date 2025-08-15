Vier Franzosen bei Verkehrsunfall in Salzburg verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Tauernautobahn (A10) in Pfarrwerfen im Salzburger Pongau sind Freitagvormittag vier französische Staatsbürger verletzt worden. Der Pkw der Franzosen, der in Richtung Salzburg unterwegs gewesen war, geriet rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Leitschiene, schleuderte auf der rechten Grünfläche gegen einen Kanal und kam laut Polizei auf dem Überholstreifen zum Stillstand.

Der 32-jährige Lenker und seine drei Beifahrerinnen im Alter von 18, 24 und 25 Jahren wurden mit Rettung und Rettungshubschrauber ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Alkotest beim Lenker verlief negativ. Die Autobahn musste für eine Stunde gesperrt werden, hieß es.