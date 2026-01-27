Betrug: Salzburgerin (83) übergab sechsstelligen Betrag an Unbekannten
Ein Anrufer täuschte eine Krebserkrankung der Tochter vor und setzte die 83-Jährige unter Druck, ihm Bargeld und Münzen zu geben.
Eine Salzburgerin (83) wurde Opfer eines schweren Betrugs: Montagnachmittag erhielt die Frau einen Anruf eines unbekannten Mannes, der ihr mitteilte, dass sich ihre Tochter in der Notaufnahme befindet.
Frau übergab Bargeld an Unbekannten
Mit der schockierenden Nachricht über eine angebliche Krebserkrankung der Tochter und den dringenden Bedarf einer teuren Therapie brachte er die Frau dazu, ihre Ersparnisse in Form von Bargeld und Münzen herauszugeben. Die alte Dame übergab ihre Wertsachen später in einem Papiersack an einen unbekannten Mann.
Laut Polizei liegt die Höhe des Schadens im niedrigen sechsstelligen Bereich. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.
Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche:
- Sie werden plötzlich telefonisch mit einer hochemotionalen Situation konfrontiert.
- Ihr emotionaler Ausnahmezustand wird unmittelbar mit einer Geldforderung oder Herausgabe von Wertsachen verbunden.
- Zusätzlich wird Zeitdruck aufgebaut.
Das ist laut Polizei zu tun:
- Bewahren Sie Ruhe und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
- Brechen Sie das Telefonat ab.
- Kontaktieren Sie den angeblich betroffenen Verwandten über die übliche Rufnummer und
klären Sie den Sachverhalt in einem persönlichen Gespräch ab.
- Übergeben Sie nie Bargeld oder andere Wertsachen an Unbekannte.
- Erstatten Sie umgehend Anzeige in der nächsten Polizeiinspektion.
- Klären Sie Verwandte und Bekannte über diese Betrugsform auf.
