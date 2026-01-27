Salzburg

Betrug: Salzburgerin (83) übergab sechsstelligen Betrag an Unbekannten

Ein Anrufer täuschte eine Krebserkrankung der Tochter vor und setzte die 83-Jährige unter Druck, ihm Bargeld und Münzen zu geben.
27.01.26, 10:30

Eine Salzburgerin (83) wurde Opfer eines schweren Betrugs:  Montagnachmittag erhielt die Frau einen Anruf eines unbekannten Mannes, der ihr mitteilte, dass sich ihre Tochter in der Notaufnahme befindet.

Frau übergab Bargeld an Unbekannten

Mit der schockierenden Nachricht über eine angebliche Krebserkrankung der Tochter und den dringenden Bedarf einer teuren Therapie brachte er die Frau dazu, ihre Ersparnisse in Form von Bargeld und Münzen herauszugeben. Die alte Dame übergab ihre Wertsachen später in einem Papiersack an einen unbekannten Mann.

Laut Polizei liegt die Höhe des Schadens im niedrigen sechsstelligen Bereich. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

