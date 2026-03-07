Raser im Pinzgau 65 km/h zu schnell unterwegs

Ein 21-jähriger Pkw-Lenker ist Freitagnachmittag um 65 km/h zu schnell auf der Pinzgauer Straße (B311) in Saalfelden im Pinzgau in eine Polizeikontrolle gefahren. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt. Weiters erwischte die Polizei in Salzburg am Freitag zwei Alko- und zwei Drogenlenker, berichtete sie am Samstag.

Freitagfrüh erwischten Beamte einen 41-jährigen Autolenker in Hof bei Salzburg, der während der Fahrt mit dem Mobiltelefon hantierte. Ein Alkotest bei dem Slowaken ergab 0,9 Promille, ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Am Abend fuhr ein 32-jähriger Salzburger mit 0,8 Promille intus durch die Stadt. Er durfte nicht mehr weiterfahren, seinen Führerschein aber behalten, da er unter dem Alkolimit für die Abnahme lag. Angezeigt werden beide.