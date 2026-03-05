Gartenhütten-Brände in Salzburg: Duo gefasst und angezeigt

Nach den Bränden von zwei Gartenhütten im Dezember 2025 in Lamprechtshausen (Flachgau) hat die Polizei zwei mutmaßliche Brandstifter ausgeforscht. Es handelt sich um einen teilgeständigen 38-jährigen Österreicher und einen umfassend geständigen 32-jährigen Bosnier, die beide in Oberösterreich leben. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Euro.

Am 6. Dezember wurde nicht nur eine Gartenhütte, sondern auch ein Carport, ein Wintergarten und zwei Pkw durch das Feuer beschädigt. An der Hütte entstand Totalschaden. Laut Polizei lag der Schaden bei 350.000 Euro. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute verletzt. Bei dem Brand am 12. Dezember wurde eine Gartenhütte samt Werkzeug zerstört. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Video und DNA ausgewertet

Videoauswertungen und DNA-Spuren führten zu den beiden Verdächtigen. Der 38-Jährige hat seinen Wohnsitz im Bezirk Wels-Land, der 32-Jährige im Bezirk Linz-Land. Sie werden auf freiem Fuß wegen Brandstiftung angezeigt, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Donnerstag informierte.