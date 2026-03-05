Messerattacke in Mühlbach: 23-Jähriger verletzt Kollegin

Ein 23-Jähriger hat am Mittwoch eine 20-jährige Arbeitskollegin in Mühlbach am Hochkönig im Pongau bei einer Auseinandersetzung zunächst körperlich attackiert und dann mit einem Teppichmesser leicht verletzt.

Der in Rage geratene Österreicher verletzte weiters einen Arbeitskollegen, der eingeschritten war, durch Schläge. Als ihn eine Polizistin und ein Polizist schließlich festnahmen, wehrte er sich so heftig dagegen, dass auch die beiden Beamten verletzt wurden.