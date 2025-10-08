Salzburg

Radfahrer-Kollision in Salzburg: Zwei Verletzte bei Unfall an Karolinenbrücke

Rettungssanitäter vor Rot-Kreuz-Auto.
Zwei Salzburger Radfahrer kollidierten in einer Unterführung und wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
08.10.25, 09:10
Kommentare

Die Unterführung der Karolinenbrücke in Salzburg war am Dienstag Schauplatz eines Fahrradunfalles mit zwei Verletzten. Ein 69-jähriger und ein 28-jähriger Salzburger kollidierten mit ihren Fahrrädern und stürzten. Beide Männer zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Zusammenstoß in der Unterführung

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Salzburg waren die beiden Radfahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs, als es in der Unterführung zum Zusammenstoß kam.

Motorradunfall in Selpritsch: Reh verursacht nächtlichen Zusammenstoß

Behandlung im Unfallkrankenhaus

Nach dem Unfall wurden beide Männer noch vor Ort erstversorgt. Anschließend brachte der Rettungsdienst sowohl den 69-jährigen als auch den 28-jährigen Salzburger zur weiteren Behandlung ins Unfallkrankenhaus Salzburg.

(kurier.at, paw)  | 

Kommentare