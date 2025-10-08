Radfahrer-Kollision in Salzburg: Zwei Verletzte bei Unfall an Karolinenbrücke
Zwei Salzburger Radfahrer kollidierten in einer Unterführung und wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
Die Unterführung der Karolinenbrücke in Salzburg war am Dienstag Schauplatz eines Fahrradunfalles mit zwei Verletzten. Ein 69-jähriger und ein 28-jähriger Salzburger kollidierten mit ihren Fahrrädern und stürzten. Beide Männer zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Zusammenstoß in der Unterführung
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Salzburg waren die beiden Radfahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs, als es in der Unterführung zum Zusammenstoß kam.
Behandlung im Unfallkrankenhaus
Nach dem Unfall wurden beide Männer noch vor Ort erstversorgt. Anschließend brachte der Rettungsdienst sowohl den 69-jährigen als auch den 28-jährigen Salzburger zur weiteren Behandlung ins Unfallkrankenhaus Salzburg.
