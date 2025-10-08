Radfahrer-Kollision in Salzburg: Zwei Verletzte bei Unfall an Karolinenbrücke

Die Unterführung der Karolinenbrücke in Salzburg war am Dienstag Schauplatz eines Fahrradunfalles mit zwei Verletzten. Ein 69-jähriger und ein 28-jähriger Salzburger kollidierten mit ihren Fahrrädern und stürzten. Beide Männer zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Zusammenstoß in der Unterführung

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Salzburg waren die beiden Radfahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs, als es in der Unterführung zum Zusammenstoß kam.