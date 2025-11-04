Polizei hob in Salzburg illegalen Beautysalon aus

Beamte der Fremden-, Grenz- und Finanzpolizei sowie des Zolls haben am vergangenen Sonntag in Salzburg einen illegal betriebenen Beautysalon ausgehoben. Der Betrieb wurde offiziell unter dem Begriff "Nagelstudio" geführt, auf Social-Media-Plattformen wurden allerdings auch ästhetische Behandlungen wie Lippenvergrößerungen und Botox-Behandlungen beworben.

Im Salon stießen die Polizisten auf eine 27-jährige Ukrainerin, die gerade im Vorbereitungsgespräch mit einer Kundin war. Die Frau wird nun wegen illegaler Erwerbstätigkeit und Kurpfuscherei angezeigt, außerdem befand sie sich ohne Aufenthaltstitel im Land.