Peinlicher Planungsfehler: Türen von Aufbahrungshalle zu eng für Särge

Ein Planungsfehler beim Bau einer neuen Aufbahrungshalle in der Gemeinde Strobl am Wolfgangsee (Flachgau) zieht derzeit Runden durch die Medienlandschaft: Die Türen zur neuen Halle wurden offenbar so eng errichtet, dass man einen Sarg nur sehr umständlich durchbringt.

Nun soll eine zusätzliche und breitere Tür in das neue Gebäude eingebaut werden.