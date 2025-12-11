Salzburg

Pinzgauer bedrohte Lokalbetreiber mit Messer

Das Foto zeigt Blaulicht eines Einsatzwagens der Polizei.
Der 22-Jährige war alkoholisiert und ergriff die Flucht vor der Polizei.
11.12.25, 10:13
Ein 22-jähriger Pinzgauer hat am Mittwoch in Bruck an der Glocknerstraße (Bezirk Zell am See) einen Lokalbetreiber mit einem Messer bedroht. Der 46-jährige Wirt wehrte die Attacke mit einer Holzbank ab. Gäste kamen ihm zu Hilfe.

Flucht zu Fuß

Der betrunkene Angreifer, der mit dem Rad davon fuhr, wurde vom Wirt mit einem Pkw gestoppt. Er flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizei nahm ihn noch im Ortsgebiet fest. Gegen ihn besteht ein aufrechtes Waffenverbot. Das Messer wurde sichergestellt.

