Pinzgau: 20.000 Haushalte kurzzeitig ohne Strom

Zu einem Stromausfall ist es am Dienstag um 8.20 Uhr im Salzburger Pinzgau gekommen. Bis zu 20.000 Haushalte in Piesendorf, Bruck, Fusch, Zell am See, Thumersbach und Kaprun waren betroffen.

Bereits nach zehn Minuten konnte ein Großteil der Haushalte wieder ans Netz angeschlossen werden, informierte die Salzburg AG. Der restliche Teil, rund 1.000 Kunden in Piesendorf, soll bis zirka 9.45 Uhr wieder mit Strom versorgt sein. Die genaue Ursache der Störung war vorerst nicht bekannt.