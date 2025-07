PIN-Codes ausgespäht: Frauenbande verübte 27 Diebstähle

In Summe haben sie 27 Diebstähle verübt und so einen Schaden im hohen fünfstelligen Euro-Bereich verursacht.

Die Salzburger Polizei hat eine Gruppe von Frauen ausgeforscht , die in Wien, Graz, Salzburg und Mödling Geldtaschen gestohlen und mit den darin aufbewahrten Bankomatkarten Geld behoben oder damit eingekauft haben.

Eine Verdächtige wurde im Mai in Wien festgenommen, nach den Komplizinnen wird noch gefahndet, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Auf die Spur der Frauen kam die Polizei nach mehreren derartigen Straftaten durch zwei Täterinnen in Salzburg heuer im Februar.

Rasch stellte sich heraus, dass die Frauen auch woanders zugeschlagen haben. In internationaler Zusammenarbeit klärten die Ermittler die Identität der beiden, und im Mai konnte eine von ihnen - eine 44-jährige niederländisch-bosnische Doppelstaatsbürgerin - festgenommen werden.

Vier weitere Frauen sind noch auf der Flucht. Die für die Bargeldbehebungen benötigten PIN-Codes wurden von den Täterinnen meist zuvor ausgespäht oder waren auf Zetteln in den Geldbörsen notiert.