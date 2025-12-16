Phishing-Falle: Salzburgerin verlor 75.000 Euro

Eine Salzburgerin aus dem Pinzgau ist Opfer eines Phishingbetrügers geworden und hat dadurch 75.000 Euro verloren.

Der bisher unbekannte Täter erhielt mithilfe einer manipulierten E-Mail die Zugangsdaten zum Onlinebanking der 44-Jährigen. Sie wurde in der Vorwoche durch falsche Angaben am Telefon dazu gebracht, mehrere Überweisungen auf deutsche Konten zu autorisieren. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, hieß es am Dienstag.