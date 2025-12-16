Phishing-Falle: Salzburgerin verlor 75.000 Euro
Ein unbekannter Täter hatte sich die Zugangsdaten zum Onlinebanking der Frau erschlichen.
Eine Salzburgerin aus dem Pinzgau ist Opfer eines Phishingbetrügers geworden und hat dadurch 75.000 Euro verloren.
Der bisher unbekannte Täter erhielt mithilfe einer manipulierten E-Mail die Zugangsdaten zum Onlinebanking der 44-Jährigen. Sie wurde in der Vorwoche durch falsche Angaben am Telefon dazu gebracht, mehrere Überweisungen auf deutsche Konten zu autorisieren. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, hieß es am Dienstag.
Kommentare