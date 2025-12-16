Salzburg

Phishing-Falle: Salzburgerin verlor 75.000 Euro

Hacker, der gerade versucht an sensible Daten zu gelangen.
Ein unbekannter Täter hatte sich die Zugangsdaten zum Onlinebanking der Frau erschlichen.
16.12.25, 09:25
Kommentare

Eine Salzburgerin aus dem Pinzgau ist Opfer eines Phishingbetrügers geworden und hat dadurch 75.000 Euro verloren.

Millionenschaden: Prävention gegen Phishing wird verstärkt

Der bisher unbekannte Täter erhielt mithilfe einer manipulierten E-Mail die Zugangsdaten zum Onlinebanking der 44-Jährigen. Sie wurde in der Vorwoche durch falsche Angaben am Telefon dazu gebracht, mehrere Überweisungen auf deutsche Konten zu autorisieren. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, hieß es am Dienstag.

Agenturen  | 

Kommentare