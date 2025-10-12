Millionenschaden: Prävention gegen Phishing wird verstärkt

Vertreter aus dem Innenministerium sowie von bekannten Unternehmen haben den Startschuss für die zweite Auflage der Kampagne „Zehn Tage gegen Phishing“ gegeben. Phishing betreffe alle Altersgruppen und verursache jedes Jahr Verluste in Millionenhöhe, sagte Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit dieser Tage bei der Präsentation.

Phishing bedeutet das Abfischen sensibler Daten wie Passwörter, Bank- oder Kreditkartendaten über gefälschte Webseiten, eMails, SMS oder Telefonanrufe. Oft folgt darauf gezieltes Social Engineering – die Opfer werden durch geschickte Täuschung zu finanziellen Handlungen verleitet.

Mithilfe künstlicher Intelligenz, täuschend echter Fake-Webseiten oder professionell gefälschter Identitäten gelingt es Kriminellen zunehmend, auch erfahrene Internetnutzer zu täuschen. Klassische Warnsignale wie Rechtschreibfehler oder schlechte Layouts verschwinden zunehmend – die Fallen sind oft schwer erkennbar. Erstmals Rückgang „Cybercrime ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit“, sagte Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamts. Er und Ruf freuten sich vor diesem Hintergrund über einen seit vielen Jahren erstmaligen Rückgang im Bereich Internetkriminalität um 6,8 Prozent im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023. Dennoch habe es allein 2024 rund 8.600 Phishing-Fälle mit einem Gesamtschaden von rund 20 Millionen Euro gegeben – „Tendenz steigend“.