Paragleiter im Tandem krachten im Pinzgau gegen Liftstütze

Ein 36-jähriger Paragleiter-Pilot und sein 62-jähriger Passagier sind kurz nach dem Start des Tandemfluges am Samstagnachmittag auf der Schmittenhöhe in Zell am See im Pinzgau gegen einen Lift geprallt und dabei verletzt worden.

Der Pilot merkte kurz nach dem Abheben einen „Verhänger“ der Schirmkappe, entschied sich aber den Flug fortzusetzen.