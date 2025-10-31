Nonnen von Goldenstein: Land Salzburg fordert Tausende Euro von Orden zurück

Die Auseinandersetzung um die Rückkehr dreier hochbetagter Nonnen in das leer stehende Kloster Goldenstein in Elsbethen bei Salzburg ist um eine Facette reicher.

Für zwei der drei Frauen, die ihren eigenen Angaben zufolge zuvor gegen ihren Willen in ein Pflegeheim in Oberalm übersiedeln mussten, soll die Ordensleitung offenbar zu Unrecht Sozialleistungen beantragt haben, wie Medien am Freitag berichteten. Es soll um 64.000 Euro gehen, die zurückgefordert werden.

Die Ordensleitung des Augustinerstiftes Reichersberg, das organisatorisch für das Kloster Goldenstein zuständig ist, soll für die Unterbringung der Nonnen im Pflegeheim einen Antrag auf Sozialleistungen gestellt haben. Der Antrag sei auch von der zuständigen Bezirksbehörde genehmigt worden.

Die Sozialabteilung des Landes Salzburg habe aber missbräuchliche Verwendung von Sozialleistungen geortet, da für die Altersversorgung der Nonnen mehr als genug Geld da gewesen sei, berichtete die "Kronenzeitung". Die mit einer Generalvollmacht ausgestattete Ordensleitung habe den Antrag mit den bürgerlichen Namen der Schwestern gestellt, um die Restkosten für das Pflegeheim abzudecken.

Sozialabteilung des Landes fordert 64.000 Euro zurück

Das Gesuch sei von der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung bewilligt worden. Offenbar hätten die Nonnen aber kein Anrecht auf Sozialhilfe, weil das Kloster zuständig sei. Die Sozialabteilung des Landes fordere nun über die Bezirksbehörde die insgesamt ausbezahlten 64.000 Euro wieder zurück.