Nonnen von Goldenstein: Instagram-Account offline genommen

Der reichweitenstarke Instagram-Account der drei Nonnen von Goldenstein in Salzburg mit zuletzt 287.000 Followern ist am Freitagvormittag offline genommen worden. Wie der Betreiber der Seite zur APA sagte, sei der Schritt allerdings nur vorübergehend.

Man prüfe das weitere Vorgehen und werde auch den nach wie vor für die Schwestern zuständigen Probst Markus Grasl um eine Entscheidung bezüglich der Fortführung des Accounts bitten.

Die Wiener Medienanwältin Maria Windhager hat am vergangenen Dienstag für die drei Ordensfrauen Schwester Bernadette, Schwester Regina und Schwester Rita und ihre Sprecherin ein Abmahn-Schreiben an den Betreiber geschickt und ihn zur Löschung der Seite aufgefordert.