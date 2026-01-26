Nonnen von Goldenstein: Anzeige gegen Sprecherin wegen Veruntreuung

Wie am Montag bekannt wurde, hat eine Helferin der Frauen am 18. Jänner bei der Polizei Anzeige gegen die Sprecherin der Schwestern erstattet. Es geht um den Verdacht der Veruntreuung von Spendengeldern . Die Beschuldigte weist die Vorwürfe strikt zurück und spricht von einem "gespaltenen Helferteam".

Um die drei betagten Nonnen von Goldenstein in Salzburg ist es zuletzt ruhig geworden. Im Team der Unterstützer der Frauen dürfte es jedoch weiterhin ziemlich brodeln.

"Seit Anfang Dezember fallen Unregelmäßigkeiten mit den Spendengeldern auf", heißt es in der von der "Helferin der ersten Stunde" eingebrachten Sachverhaltsdarstellung. Die Frau hat die Anzeige nicht anonym, sondern in ihrem Namen gemacht, will medial aber nicht genannt werden.

Eine Klärung der offenen Fragen mit der Sprecherin der Nonnen sei nicht möglich gewesen, schreibt sie. Vielmehr wurde auf Nachfragen mit Angriffen, Verleumdungen und einer Kontaktunterbindung mit den Nonnen per Betretungsverboten reagiert.

"Höhe des Schadens nicht genau bezifferbar"

Die Hauptanschuldigung: Spendengelder seien in mehreren Fällen nicht auf das Treuhandkonto der Schwestern einbezahlt worden. Die Anzeige nennt etwa 2.000 Euro, die nach Veröffentlichung der Podcast-Serie "Die Dunkelkammer" für die Nonnen zusammengekommen sein sollen. Mehrfach ist auch von Bargeldbeträgen in der Höhe von 50 bis 300 Euro die Rede, die nicht am Konto eingelangt seien.

Auch die Einnahmen aus dem Verkauf des Buches "Nicht mit uns!" der Podcasterin und Journalistin Edith Meinhart - pro Exemplar sollte ein Euro an die Nonnen gehen - seien zumindest mit 9. Jänner noch nicht überwiesen gewesen. "Durch dieses Verhalten entstand ein Schaden, der vom Helferkreis leider nicht genau beziffert werden kann", heißt es in der Sachverhaltsdarstellung.

Sprecherin will mit Gegenanzeige wegen Verleumdung reagieren

Die beschuldigte Sprecherin der Nonnen wies die Vorwürfe am Montagnachmittag im Telefonat mit der APA zurück. "Das Geld wurde auf das Konto der Schwestern transferiert. Die Polizei hat die Auszüge mittlerweile bekommen." Sie selbst sei auch nie für das Ressort Finanzen im Helferteam verantwortlich gewesen.