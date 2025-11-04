Salzburg

Nächtlicher Einbruch bei einem Juwelier in Salzburger Altstadt

Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiautos, Polizistin steht davor.
Unbekannte brachen gegen drei Uhr in der Früh ein und stahlen Schmuck aus zwei aufgebrochenen Vitrinen.
04.11.25, 08:27
In der Nacht zum Dienstag wurde in ein Juweliergeschäft in der Salzburger Altstadt eingebrochen. Zwei bislang unbekannte Personen sollen kurz nach drei Uhr in der Frühin das Geschäft eingedrungen sein. Die mutmaßlichen Täter brachen nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Glasvitrinen auf und entwendeten daraus Schmuckstücke.

Der Wert der gestohlenen Waren konnte bisher nicht beziffert werden. Das Landeskriminalamt Salzburg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die mutmaßlichen Einbrecher konnten bisher nicht identifiziert werden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

