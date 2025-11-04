Nächtlicher Einbruch bei einem Juwelier in Salzburger Altstadt

In der Nacht zum Dienstag wurde in ein Juweliergeschäft in der Salzburger Altstadt eingebrochen. Zwei bislang unbekannte Personen sollen kurz nach drei Uhr in der Frühin das Geschäft eingedrungen sein. Die mutmaßlichen Täter brachen nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Glasvitrinen auf und entwendeten daraus Schmuckstücke.