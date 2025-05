Nächtlicher Einbruch in Salzburger Hotel: 16-Jähriger auf frischer Tat ertappt

Ein aufmerksamer Hotelbesitzer in Salzburg-Maxglan hat in der Nacht zum 17. Mai einen Einbruch in seinen Beherbergungsbetrieb vereitelt. Der 60-jährige Salzburger bemerkte gegen Mitternacht auf seiner Überwachungskamera einen jungen Mann, der sich unbefugt im Erdgeschoss des Gebäudes aufhielt und die Räumlichkeiten durchsuchte. Umgehend alarmierte er die Polizei, die den mutmaßlichen Einbrecher, einen 16-jährigen Serben mit Wohnsitz in Salzburg, noch vor Ort stellen konnte.

Diebesgut aus Tresor entwendet

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten mehrere Kreditkarten, Bargeld sowie einen Schlüssel. Diese Gegenstände sollen aus einem Tresor des Beherbergungsbetriebs stammen, zu dem der Jugendliche mutmaßlich mit einem widerrechtlich erlangten Schlüssel Zugang verschafft hatte.