Defekter E-Bike-Akku löste Brand aus: 15 Personen im Spital

Nach dem Brand einer Wohnhausanlage in Anif im Flachgau sind 15 Personen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Samstag in der Früh mitteilte, mussten Bewohner der oberen Stockwerke von der Feuerwehr über eine Drehleiter evakuiert werden. Die in Flammen stehende Wohnung habe schnell gelöscht werden können. Als Brandursache wurde ein defekter E-Bike-Akku vermutet, der sich beim Laden selbst entzündet habe.