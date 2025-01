Mutter erstochen: Verdächtiger in Salzburg soll eingewiesen werden

Nach dem gewaltsamen Tod einer 67-jährigen Frau in Adnet (Tennengau) am 22. Oktober 2024 hat die Staatsanwaltschaft Salzburg nun einen Antrag auf Unterbringung des tatverdächtigen Sohnes in einem forensisch-therapeutischen Zentrum eingebracht. Der 32-Jährige soll seine Mutter mit massiven Stich- und Schnittverletzungen im Halsbereich getötet haben. Der Mann litt einem Gutachten zufolge während der Tat an einer schweren psychischen Störung.