Der Leiter des Salzburger Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) ist nach seiner Dienstfreistellung Ende Jänner nun suspendiert. Die Bundesdisziplinarbehörde habe die Suspendierung des Beamten bestätigt, berichteten die Salzburger Nachrichten am Donnerstag.

Hintergrund sind Vorwürfe aus dem Kreis seiner Mitarbeiter, die in Richtung Mobbing gehen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Beamte kann den Bescheid beim Bundesverwaltungsgericht bekämpfen.