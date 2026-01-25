Salzburg

Mit 100 im Salzburger Stadtgebiet: 17-Jähriger ist seinen Führerschein los

Der 17-Jährige war nicht nur viel zu schnell, er prallte auch gegen eine Steinmauer. Dabei wurden er und sein Beifahrer verletzt.
25.01.26

Ein 17-jähriger Salzburger hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Stadt Salzburg einen Verkehrsunfall mit Totalschaden verursacht. Der Probeführerscheinbesitzer verlor in der Imbergstraße im Bereich einer Bushaltestelle die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Steinmauer und kam mit dem Wagen auf einem Schutzweg zum Stillstand.

Salzburger Polizei stoppte Alkolenker, auch Mutter mit Kleinkind

Kurz zuvor war der junge Lenker mit einer Geschwindigkeit von knapp 100 km/h von einem mobilen Radargerät geblitzt worden. Der Lenker, der nicht alkoholisiert war, und sein gleichaltriger Beifahrer aus Oberösterreich wurden bei dem Unfall leicht verletzt. 

Am Pkw entstand Totalschaden, teilte die Polizei mit. Dem 17-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Er wird wegen der begangenen Delikte an die zuständige Verwaltungsstrafbehörde und die Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

