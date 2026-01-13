Mann stach in Hallein mit Messer auf Kontrahenten ein: Beide verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in einem Mehrparteienhaus in Hallein wurden am Sonntagnachmittag zwei Männer verletzt. Ein 40-jähriger türkischer Staatsangehöriger soll einen 36-jährigen Österreicher mit einem Küchenmesser attackiert haben. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei im Stiegenhaus des Wohngebäudes.

Im Zuge der Konfrontation erlitt der 36-Jährige durch Stichwunden. Auch der 40-jährige mutmaßliche Angreifer wurde während des Vorfalls am Kopf verletzt. Die genauen Umstände, wie es zu den Verletzungen kam, sind Teil der laufenden Ermittlungen.

Hintergründe unklar

Die Ursache für die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand weiterer polizeilicher Untersuchungen. Der tatverdächtige 40-jährige Türke wurde nach dem Vorfall auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung dauern an.