Mehrere Verkehrsunfälle mit alkoholisierten Lenkern in Salzburg

Stark alkoholisierte Pkw-Lenker haben an diesem Wochenende nach Verkehrsunfällen im Bundesland Salzburg ihren Führerschein abgeben müssen. Ein 55-jähriger Lungauer kam in Zederhaus mit dem Pkw von der Straße ab, schlitterte über eine Böschung und blieb mit dem Dach in den Bäumen hängen.

Nachkommende Autofahrer befreiten den Mann unverletzt aus seinem Auto. Der Alkomattest ergab einen Wert von 1,72 Promille, teilte die Polizei mit.