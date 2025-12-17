Straßenverkehr

Unfall auf Turracher Bundesstraße fordert zwei Todesopfer

Brennende Kerze vor schwarzem Hintergrund.
Bei einem Unfall im Lungau sind am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Pkw prallte in einer Kurve gegen einen Lkw.
17.12.25, 16:47
Kommentare

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Salzburger Lungau sind am Mittwochvormittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Wagen, der aus der Steiermark kam, geriet bei Ramingstein auf der Turracher Bundesstraße in einer Kurve ins Schleudern und prallte seitlich gegen einen entgegenkommenden Lkw, teilte die Polizei mit.

Rückzug: Goldensteiner Nonnen verlassen die sozialen Medien

Für die beiden Insassen des Pkw, einen 77-jährigen Niederösterreicher und eine 65-jährige Wienerin, kam jede Hilfe zu spät – sie erlitten tödliche Verletzungen. Der 47-jährige Tiroler, der den Lkw lenkte, wurde verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Die Turracher Bundesstraße war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

kurier.at, Agenturen, PEKO  | 

Kommentare