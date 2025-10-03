Lokalverbot missachtet: 31-Jähriger nach Ausschreitungen in Haft

Ein 31-jähriger Mann wurde am späten Dienstagabend in Bad Hofgastein festgenommen, nachdem er in einem Lokal für Unruhe gesorgt haben soll. Der Vorfall ereignete sich am 1. Oktober kurz vor 23 Uhr. Der Mann iranischer Herkunft soll trotz eines bestehenden Lokalverbots die Gaststätte betreten haben, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung mit dem Besitzer gekommen sein soll.

Eskalation und Polizeieinsatz Laut Polizeibericht wird dem Verdächtigen vorgeworfen, im Verlauf des Streits die Eingangstür des Lokals beschädigt zu haben. Zudem soll er versucht haben, einen anwesenden Gast durch einen Fußtritt zu verletzen. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen und zur Festnahme schritten, leistete der mutmaßlich alkoholisierte Mann offenbar Widerstand. Dabei sollen zwei Polizisten unbestimmten Grades verletzt worden sein.