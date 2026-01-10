5 Verletzte bei Frontal-Crash: Alko-Lenker (26) hatte knapp 2 Promille im Blut
Ein schwer alkoholisierter Autofahrer ist am Freitagabend in Leogang (Pinzgau) in einen Frontalzusammenstoß verwickelt gewesen, bei dem fünf Personen verletzt worden sind. Der 26-Jährige aus Saalfelden dürfte seinen Wagen verrissen haben und prallte gegen das entgegenkommende Auto eines Belgiers. Dabei wurden der Einheimische und seine Freundin sowie die Frau und die beiden Kinder des Belgiers verletzt. Der Alkotest beim Saalfeldener ergab knapp zwei Promille, so die Polizei.
Der 26-Jährige war zunächst hinter dem Auto einer Einheimischen gefahren. Weil sich dieser laut deren Angaben sehr schnell näherte und auch nicht abbremste, lenkte sie ihr Fahrzeug nach rechts, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Wenig später verriss der alkoholisierte Lenker seinen Wagen und es kam zur Kollision.
