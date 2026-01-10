Ein schwer alkoholisierter Autofahrer ist am Freitagabend in Leogang (Pinzgau) in einen Frontalzusammenstoß verwickelt gewesen, bei dem fünf Personen verletzt worden sind. Der 26-Jährige aus Saalfelden dürfte seinen Wagen verrissen haben und prallte gegen das entgegenkommende Auto eines Belgiers. Dabei wurden der Einheimische und seine Freundin sowie die Frau und die beiden Kinder des Belgiers verletzt. Der Alkotest beim Saalfeldener ergab knapp zwei Promille, so die Polizei.