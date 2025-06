Ein Kajakfahrer ist am Sonntag in Golling an der Salzach im Bundesland Salzburg tödlich verunglückt. Der Mann kenterte mit seinem aufblasbaren Kajak nach der Durchfahrt der Salzachöfen und wurde unter einen Stein gedrückt, teilte der Landesverband der Wasserrettung Salzburg der APA Sonntagabend mit.

Nach der Bergung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und Wasserrettung scheiterte die Reanimation des Verunglückten, er starb noch an der Unfallstelle.