Hund vor Absturz über Krimmler Wasserfälle gerettet

Am Wanderweg entlang der Krimmler Wasserfälle im Salzburger Pinzgau ist am Donnerstag ein Hund Richtung Krimmler Ache abgestürzt. Das Tier drohte, vom Wasser mitgerissen und über den untersten der drei Wasserfälle gespült zu werden.

Der Hund konnte sich aber ein bis zwei Meter vor dem weiteren Absturz auf einer Steinplatte festsetzen. Vier Bergretter aus Krimml rückten daraufhin zur Bergung an.