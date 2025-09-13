Hund vor Absturz über Krimmler Wasserfälle gerettet
Das Tier drohte vom Wasser mitgerissen zu werden.
Am Wanderweg entlang der Krimmler Wasserfälle im Salzburger Pinzgau ist am Donnerstag ein Hund Richtung Krimmler Ache abgestürzt. Das Tier drohte, vom Wasser mitgerissen und über den untersten der drei Wasserfälle gespült zu werden.
Der Hund konnte sich aber ein bis zwei Meter vor dem weiteren Absturz auf einer Steinplatte festsetzen. Vier Bergretter aus Krimml rückten daraufhin zur Bergung an.
Ein Bergretter wurde von seinen Kollegen zu dem hilflosen Tier abgeseilt. Er legte dem Hund einen Brustgurt um, beide wurden dann wieder nach oben gezogen. Dort konnte der unverletzte Hund seinen Besitzern, einem Pärchen aus Deutschland, übergeben werden. Einen Sturz über den Wasserfall hätte das Tier nicht überlebt.
