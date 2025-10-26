Salzburger Polizei machte entflohenen Häftling in Linz ausfindig

Ein entflohener 18-jähriger Strafgefangener ist in einem Linzer Hotel festgenommen worden.

Der Mann, der wegen Eigentumsdelikten in der Justizanstalt Salzburg einsaß und nach einem Ausgang am 3. Oktober nicht zurückgekehrt war, konnte nach Erhebungen des Landeskriminalamtes Salzburg lokalisiert werden, berichtete die Polizei am Sonntag.

Nach seiner Festnahme wurde er in die Justizanstalt Linz eingeliefert.