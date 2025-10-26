Salzburg

Salzburger Polizei machte entflohenen Häftling in Linz ausfindig

Polizisten stehen vor einem silbernen Streifenwagen.
Der Mann kehrte nach einem Ausgang nicht mehr zurück. Er wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.
26.10.25, 12:36
Kommentare

Ein entflohener 18-jähriger Strafgefangener ist in einem Linzer Hotel festgenommen worden. 

Auf der Flucht: 2 Häftlinge aus Klagenfurter Gefängnis entkommen

Der Mann, der wegen Eigentumsdelikten in der Justizanstalt Salzburg einsaß und nach einem Ausgang am 3. Oktober nicht zurückgekehrt war, konnte nach Erhebungen des Landeskriminalamtes Salzburg lokalisiert werden, berichtete die Polizei am Sonntag. 

Nach seiner Festnahme wurde er in die Justizanstalt Linz eingeliefert. 

(kurier.at)  | 

Kommentare