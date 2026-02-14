Großeinsatz in Salzburg: Fahndung mit Hunden und Hubschrauber

Eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen zwei 31-jährigen und einem 43-jährigen Salzburger in einem Wohnhaus in Salzburg-Lehen hat Freitagnacht einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst. Der 43-Jährige dürfte die beiden 31-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand so schwer verletzt haben, dass sie mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden mussten, berichtete die Polizei.