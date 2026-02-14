Salzburg

Großeinsatz in Salzburg: Fahndung mit Hunden und Hubschrauber

Zwei Salzburger wurden bei einem Streit von einem Dritten verletzt. Die Suche nach dem Geflüchteten verlief vorerst erfolglos.
14.02.2026, 10:59

Polizistin vor Polizeiauto mit Blaulicht.

Eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen zwei 31-jährigen und einem 43-jährigen Salzburger in einem Wohnhaus in Salzburg-Lehen hat Freitagnacht einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst. Der 43-Jährige dürfte die beiden 31-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand so schwer verletzt haben, dass sie mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden mussten, berichtete die Polizei.

Der Mann flüchtete zu Fuß. Eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen, Diensthunden und einem Hubschrauber verlief vorerst ergebnislos. Die Hintergründe der Tat waren noch Gegenstand von Ermittlungen. Diese übernahm das Salzburger Landeskriminalamt, hieß es.

Salzburg
Agenturen, kurier.at  | 

