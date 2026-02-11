Salzburg

Werfenweng: 41-Jähriger stirbt bei Flugmanöver am Bischling

41-jähriger Gleitschirmpilot aus der Slowakei war gegen einen steilen Hang geprallt.
Ein Gleitschirmpilot ist am Dienstagvormittag in Werfenweng im Salzburger Pongau tödlich verunglückt.

Der 41-jährige Slowake war laut Polizei mit seinem Speedglider von der Bischlinghöhe aus gestartet. Nach einem Flugmanöver in Bodennähe prallte er mit hoher Geschwindigkeit in einen steilen Hang. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Augenzeugen hatten den Unfall beobachtet und die Rettungskräfte verständigt. 

Zahlreicher Retter vor Ort

Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des Verunglückten feststellen. Im Einsatz waren auch Bergrettungskräfte der Ortsstelle Werfen sowie ein Notarzt- und ein Polizeihubschrauber

