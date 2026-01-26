Bei einem schweren Verkehrsunfall in Eugendorf (Flachgau) sind am Sonntagnachmittag acht Personen verletzt worden. Ein zweijähriges Mädchen musste von den Ersthelfern wiederbelebt werden. Seine Mutter, eine 39-Jährige aus Ingolstadt , war mit ihrem Wagen auf der B1 aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.

Ihr Pkw prallte frontal gegen das entgegenkommende Auto eines 41-Jährigen aus dem Flachgau. Alle Insassen der beiden Fahrzeuge wurden verletzt.

Beide Familien im Krankenhaus

Im Auto der Deutschen befanden sich noch ihr 40-jähriger Mann, ihr fünfjähriger Sohn und die zwei Jahre alte Tochter. Im Wagen des Flachgauers fuhren dessen 39-jährige Frau, die neunjährige Tochter und der sechsjährige Sohn mit. Das Rote Kreuz brachte die verletzte deutsche Familie ins Uniklinikum nach Salzburg, die Familie aus dem Flachgau wurde ins Unfallkrankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Montag informierte.

Ein Alkotest war nur beim einheimischen Lenker möglich und ergab einen Wert von 0,3 Promille. Die B1 war im Bereich der Unfallstelle fast drei Stunden komplett gesperrt.