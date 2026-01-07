Flachgauer verliert fünfstelligen Betrag: Anlagebetrug mit gefälschter Aktien-App

Ein 42-jähriger Mann aus dem Flachgau wurde Opfer eines Anlagebetrugs, bei dem er einen fünfstelligen Euro-Betrag verlor. Wie die Polizei Salzburg berichtet, überwies der Mann zwischen November 2025 und Januar 2026 das Geld an ausländische Konten.

Die mutmaßlichen Betrüger sollen über eine gefälschte App für Aktienhandel agiert haben, die dem Opfer hohe Renditen versprach.