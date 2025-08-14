Feuerwehrauto kippte bei Einsatzfahrt um: Zehn Verletzte in Salzburg

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist am Donnerstagnachmittag in Göming im Salzburger Flachgau ein Feuerwehrauto verunglückt.

Das Rüstlöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf rückte nach einem Verkehrsunfall in Nussdorf aus und kippte bei der Anfahrt aus noch nicht bekannter Ursache um. Dabei wurde eine Person eingeklemmt und ersten Informationen zufolge schwer verletzt. Sie musste vom Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen werden.

Mehrere Verletzte

Neun weitere Insassen des Feuerwehrautos wurden laut Rotem Kreuz leicht verletzt und in Krankenhäuser nach Oberndorf und Salzburg gebracht. Bei dem Unfall war offenbar kein weiteres Fahrzeug beteiligt. Im Einsatz standen gleich mehrere Nachbarfeuerwehren.