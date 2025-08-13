E-Bikerin stürzte im Lungau bei Familienausfahrt tödlich

Im Gemeindegebiet von Zederhaus (Lungau) ist am Mittwochvormittag eine 61-jährige Frau mit ihrem E-Bike tödlich verunglückt. Die Radfahrerin- sie stammt aus dem Lungau - hatte mit ihrer Familie eine Radtour unternommen. Bei einer Abfahrt kam die Frau aus noch unbekannter Ursache zu Sturz, berichtete die Polizei.

Rettungsversuche

Familienmitglieder und Wanderer leisteten sofort Erste Hilfe, der Notarzt konnte aber nur mehr den Tod feststellen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.