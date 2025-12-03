Feuerwehr rettete in Seekirchen Kälbchen aus einer Güllegrube

Feuerwehrleute mit Schutzanzügen und schwerem Atemschutz waren am Mittwochvormittag in Seekirchen am Wallersee (Bezirk Salzburg-Umgebung) die rettenden Engel für ein in eine Güllegrube gestürztes Kalb.

Der Löschzug Wirthenstätten und die Hauptwache Seekirchen wurden um 10.38 Uhr zu einer Tierrettung nach Bayerham alarmiert. Gleich bei der Erkundung war klar, dass höchste Eile geboten war. Das junge Tier war in eine rund vier Meter tiefe Grube gestürzt, die ungefähr zur Hälfte befüllt war. In dem ätzend stinkenden Morast strampelte das Kalb um sein Leben.

Rettungseinsatz

Sofort wurde eine Leiter in die Grube eingebracht und zwei speziell geschützte Atemschutzträger mit einem Gurt in Tiefe geschickt. Sie konnten rasch zum Kalb vordringen und den Gurt zur Rettung anbringen.