Jugendlicher nach Gewalttat in Pongau festgenommen: EU-Haftbefehl vollstreckt

Ein 17-jähriger Flachgauer wurde am 24. Mai nach seiner Rückkehr nach Österreich festgenommen.

Gegen den Jugendlichen bestand ein EU-Haftbefehl im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Übergriff auf einen 18-jährigen Pongauer. Der Tatverdächtige soll sich nach dem Vorfall vom 13. Mai vorübergehend ins Ausland abgesetzt haben. Bei seiner ersten Einvernahme wollte sich der 17-Jährige zum Vorwurf nicht äußern. Er wird in die Justizanstalt Salzburg überstellt.

Eskalation nach zufälliger Begegnung

Der Vorfall ereignete sich am 13. Mai gegen Mitternacht. Laut Polizeibericht fuhren vier Freunde mit einem Pkw von Bischofshofen in Richtung Werfen und erkannten im vorausfahrenden Fahrzeug einen Bekannten. Der 18-jährige Lenker aus Werfen blendete mehrmals auf, um zu grüßen. Nach einem Telefonat wurde ein Treffpunkt in Bischofshofen vereinbart. Dort soll die Situation aus unbekannter Ursache unmittelbar nach dem Aussteigen eskaliert sein. Bei dem entstandenen Raufhandel soll einer der Beteiligten aus dem vorderen Fahrzeug ein Pfefferspray eingesetzt haben. Ein weiterer soll den 18-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand im Gesichtsbereich schwer verletzt haben.