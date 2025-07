Brand bei Firma Emco in Hallein: Umweltalarm für Anrainer

Beim Werkzeugmaschinenhersteller Emco mit Sitz in Hallein (Tennengau) ist am späten Dienstagnachmittag in einer Industriehalle ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr gab die höchste Alarmstufe aus.

Die Bewohner von Hallein und den Nachbargemeinden Oberalm, Puch und Anif wurden über den Handy-Alarm AT-Alert aufgefordert, wegen der starken Rauchentwicklung die Fenster geschlossen zu halten und Bereiche, in denen Rauchbelästigung bemerkbar ist, zu verlassen, so das Land Salzburg.