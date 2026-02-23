Drogenring in Salzburg: 3 Kilo Amphetamin beschlagnahmt

Der Mann soll mit dem Verkauf von mehr als drei Kilogramm Amphetaminen in Verbindung stehen. Seit seiner Festnahme im September 2025 befindet sich der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Die Salzburger Polizei hat nach monatelangen Ermittlungen einen mutmaßlichen Drogenring aufgedeckt. Ein 45-jähriger Iraner steht im Mittelpunkt der Untersuchungen, die zwischen März 2025 und Februar 2026 durchgeführt wurden.

Umfangreicher Drogenhandel im Flachgau

Laut Polizeibericht soll der Verdächtige seine illegalen Geschäfte vom Sommer 2024 bis zu seiner Festnahme im September 2025 betrieben haben. Die Abnehmer der Drogen befanden sich den Ermittlungen zufolge hauptsächlich im Flachgau. Der Tatverdächtige zeigte sich bei den Vernehmungen teilweise geständig, wie die Polizei mitteilte.

Weitere Ermittlungen laufen

Neben dem Hauptverdächtigen wird auch dessen 38-jährige deutsche Lebensgefährtin beschuldigt, an den illegalen Aktivitäten beteiligt gewesen zu sein. Beide werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die mutmaßlichen Lieferanten des Amphetamins stehen ebenfalls im Fokus der Behörden. Gegen sie werden seitens der deutschen Behörden Ermittlungen geführt, wobei sich einer der Verdächtigen bereits in Haft befindet. Die Untersuchungen in diesem Fall dauern an.