Drogen im Darknet gekauft: 22-jähriger Dealer in Salzburg festgenommen
Flachgauer soll im Darknet Suchtgift erworben und gewinnbringend weiterverkauft haben; Straßenverkaufswert bei einer Viertelmillion Euro.
In Salzburg steht ein im August 2025 festgenommener 22-jähriger Mann unter Verdacht, zwei Jahre lang in großem Umfang Suchtmittel über das Darknet erworben und weiterverkauft zu haben.
Wie die Polizei am Donnerstag informierte, hat sich der Drogendealer aus dem Flachgau mit dem Gewinn offenbar seinen aufwendigen Lebensstil finanziert.
Der Straßenverkaufswert der sichergestellten und gehandelten Drogen wird von den Ermittlern auf rund 250.000 Euro geschätzt.
Tatzeitraum war laut Polizei Februar 2022 bis Jänner 2024. Dem Mann wurden insgesamt 95 Bestellungen nachgewiesen, die Bezahlung erfolgte dabei stets über Kryptowährungen. Wann der Mann vor Gericht muss, steht noch nicht fest.
