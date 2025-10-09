Drogen im Darknet gekauft: 22-jähriger Dealer in Salzburg festgenommen

In Salzburg steht ein im August 2025 festgenommener 22-jähriger Mann unter Verdacht, zwei Jahre lang in großem Umfang Suchtmittel über das Darknet erworben und weiterverkauft zu haben.

Wie die Polizei am Donnerstag informierte, hat sich der Drogendealer aus dem Flachgau mit dem Gewinn offenbar seinen aufwendigen Lebensstil finanziert.