Drei Verletzte bei Kellerbrand in der Altstadt von Hallein

In den frühen Freitagmorgenstunden ist in der Altstadt von Hallein in einem Kellerabteil ein Brand ausgebrochen. Der starke Rauch zog weiter in das Stiegenhaus, worauf die Feuerwehr insgesamt 20 Bewohner aus dem Gebäude evakuierte. Drei von ihnen wurden vom Roten Kreuz mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Sieben Atemschutztrupps der Feuerwehr gelang es, den Brand einzudämmen, zu löschen und das Gebäude zu belüften.