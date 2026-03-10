Dieb ohne Zugticket stahl Rucksack in Salzburg
Eine Ticketkontrolle brachte den Diebstahl ans Licht. Der Verdächtige verweigert die Aussage.
Die Polizei hat am Montag in Salzburg einen 43-jährigen Mann festgenommen, der ohne gültiges Ticket in einem Zug unterwegs gewesen ist. Dabei stellte sich heraus, dass der Rumäne in der Vorwoche den Rucksack eines Reisenden aus einem Abteil gestohlen haben dürfte.
Der Rucksack wurde später in der Nähe des Bahnhofs gefunden, allerdings fehlten Sachen im Wert von rund 1.500 Euro. Gegen den Rumänen besteht ein Aufenthaltsverbot, er soll nun in seine Heimat abgeschoben werden.
