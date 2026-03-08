Betrunkener Radfahrer landete mit 1,46 Promille im Inn

Ein 71-jähriger, alkoholisierter Deutscher ist Samstagabend in Wernstein am Inn (Bezirk Schärding) in ebenjenem Fluss gelandet. Der Senior kam mit seinem Fahrrad von einem Radweg Richtung Passau (Bayern) ab und stürzte in den angrenzenden Inn.

Der Mann wurde verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Schärding gebracht. Sein Alkotest ergab 1,46 Promille, berichtete die Polizei am Sonntag.