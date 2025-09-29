Chinesische Touristin stürzte in Hinteren Gosausee

Eine chinesische Touristin ist am Sonntag bei einer Wanderung im Salzkammergut mehrere Meter abgestürzt und schwer verletzt in den Hinteren Gosausee (Bezirk Gmunden) gefallen.

Ein Unfallzeuge sprang ins Wasser und zog die Frau schwimmend an Land. Sie wurde ins Krankenhaus nach Schwarzach im Pongau geflogen, berichtete die Polizei.

Die 32-Jährige unternahm mit zwei Begleiterinnen - ebenfalls aus China - eine Wanderung rund um den Hinteren Gosausee. Am späten Nachmittag gerieten sie in steiles, unwegsames Gelände. Dafür waren die Frauen nur unzureichend ausgerüstet. Sie trugen laut Polizei lediglich Sneakers mit glatter Sohle.

Oberösterreicher wurde zum Held

Die 32-Jährige rutschte auf dem feuchten, felsigen Untergrund aus, stürzte mehrere Meter ab und landete schwer verletzt im Wasser. Ihre Begleiterinnen trauten sich nicht mehr weiter. Ein 43-jähriger Oberösterreicher hatte den Unfall beobachtet. Er alarmierte die Einsatzkräfte. Dann sprang er ins Wasser, schwamm zu der Frau und zog sie aus dem See. Anschließend barg die Besatzung des Rettungshubschraubers sie mit einem Tau. Ihre Begleiterinnen wurden abgeseilt und überstanden den Zwischenfall unverletzt.