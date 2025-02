Betrunkener Tiroler rastete im WM-Ort Saalbach aus

In einem Polizeieinsatz gipfelte ein heftiger Konflikt zwischen einem betrunkenen Gast und einem Taxifahrer im WM-Ort Saalbach. In der Nacht zum Samstag kam es aus noch unbekannter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 53-jährigen einheimischen Taxilenker und einem 38-jährigen Tiroler. Das berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg am Samstag.

Motorhaube

Im Verlauf des Streits dürfte der betrunkene Tiroler eine Seitenscheibe des Taxis beschädigt und den Taxilenker unbestimmten Grades verletzt haben. Laut Zeugen befand sich der Tiroler im Verlauf der Auseinandersetzung auch kurzzeitig auf der Motorhaube des Taxis, während der Taxilenker das Fahrzeug in Bewegung setzte.