Bei Nachtwanderung: 5 Schüler in Salzburg von Auto touchiert

In Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) sind am Donnerstag kurz vor 20.00 Uhr fünf Jugendliche aus Deutschland bei einer Nachtwanderung auf einer Gemeindestraße von einem Auto touchiert worden.

Der Lenker des Pkw, ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk, dürfte die Schülergruppe in der Dunkelheit übersehen haben.