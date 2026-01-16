Bei Nachtwanderung: 5 Schüler in Salzburg von Auto touchiert
Die deutschen Jugendlichen wurden bei dem Unfall im Pinzgau leicht verletzt. Der Unfalllenker wurde angezeigt.
In Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) sind am Donnerstag kurz vor 20.00 Uhr fünf Jugendliche aus Deutschland bei einer Nachtwanderung auf einer Gemeindestraße von einem Auto touchiert worden.
Der Lenker des Pkw, ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk, dürfte die Schülergruppe in der Dunkelheit übersehen haben.
Mit Rettung zu Arzt gebracht
Die Jugendlichen im Alter von 13 und 14 Jahren wurden von der Rettung in eine nahe gelegene Arztpraxis gebracht. Ihre Verletzungen dürften dem Vernehmen nach nur leicht sein.
Der Fahrer - er war laut Polizei minderalkoholisiert, hatte also weniger als 0,5 Promille Alkohol im Blut - wird angezeigt. Die Gruppe war in Begleitung von Lehrkräften unterwegs.
